Legge 104 e cassa integrazione: quando spettano i permessi (Di lunedì 27 aprile 2020) I permessi della Legge 104 durante la cassa integrazione in alcuni casi non spettano, in altri casi vanno riproporzionati e in altri casi spettano in misura piena. Dipende se la cig è a zero ore oppure a orario ridotto, ovvero dalla tipologia di applicazione della cassa integrazione che influisce sulla fruizione dei permessi 104. Coronavirus, permessi Legge 104 e cassa integrazione In recente messaggio, l’Inps ha chiarito che chi ha diritto ai permessi previsti dalla Legge 104 si vedrà decurtare il numero delle giornate di assenza, inclusi i 12 giorni introdotti dal decreto Cura Italia, nel caso in cui benefici della cassa integrazione a zero ore. Ricordiamo che il decreto Cura Italia, approvato nell’ambito dell’emergenza coronavirus, ha aumentato di 12 giorni i permessi da usufruire tra marzo e aprile 2020. Il che significa che ogni lavoratore avrebbe ... Leggi su quifinanza Legge 104 e disabili : importo retribuzione e quanto guadagnano in Italia

Legge 104 e disabili : importo retribuzione e quanto guadagnano in Italia

Legge 104 e disabili : importo retribuzione e quanto guadagnano in Italia (Di lunedì 27 aprile 2020) Idella104 durante lain alcuni casi non, in altri casi vanno riproporzionati e in altri casiin misura piena. Dipende se la cig è a zero ore oppure a orario ridotto, ovvero dalla tipologia di applicazione dellache influisce sulla fruizione dei104. Coronavirus,104 eIn recente messaggio, l’Inps ha chiarito che chi ha diritto aiprevisti dalla104 si vedrà decurtare il numero delle giornate di assenza, inclusi i 12 giorni introdotti dal decreto Cura Italia, nel caso in cui benefici dellaa zero ore. Ricordiamo che il decreto Cura Italia, approvato nell’ambito dell’emergenza coronavirus, ha aumentato di 12 giorni ida usufruire tra marzo e aprile 2020. Il che significa che ogni lavoratore avrebbe ...

EbitempItalia : Novità 2020: per richiedere il 'Sostegno alla non autosufficienza' non è necessario presentare la certificazione di… - SimoAlex61 : @_iameliss La Chirico è protetta dalla legge 104, non posso pensare a lei come ad una persona normodotata. - zazoomblog : Legge 104 e disabili: importo retribuzione e quanto guadagnano in Italia - #Legge #disabili: #importo - giuseppemaria : @tanzmax Seriamente, userei le tipologie previste dalla legge 104. - ING_IT_1 : @GiuseppeConteIT @repubblica Chiarissimo Professore e Presidente Conte, ho seguito la conferenza e visto che consid… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge 104 Congedi straordinari e permessi Legge 104 La Legge per Tutti Scuole chiuse: le famiglie come faranno? Ulteriori congedi e bonus babysitter

Ormai è ufficiale: le scuole non riapriranno fino a settembre. Lo ha confermato il Premier Conte, nel corso della conferenza stampa del 26 aprile. Una scelta, questa, dettata da ragioni sanitarie, per ...

Fase 2 Coronavirus, cosa prevede? Le date di riapertura previste dal Decreto del Governo

Coronavirus fase 2, cosa prevede? Tutte date di riapertura previste dal Decreto del Governo. Cosa cambia dal 4 maggio in Italia.

Ormai è ufficiale: le scuole non riapriranno fino a settembre. Lo ha confermato il Premier Conte, nel corso della conferenza stampa del 26 aprile. Una scelta, questa, dettata da ragioni sanitarie, per ...Coronavirus fase 2, cosa prevede? Tutte date di riapertura previste dal Decreto del Governo. Cosa cambia dal 4 maggio in Italia.