L’Arabia Saudita abolisce la pena di morte per i minori

(Di lunedì 27 aprile 2020) Un passo forse scontato, ma enorme per tutta l’umanità. L’Arabiaha infatti abolito ladiper i reati commessi da minorenni e per tutti quelli che hanno commesso reati quando non avevano ancora raggiunto la maggiore età. Al posto della condanna adovranno scontare 10 anni di prigione in strutture apposite. Una riforma che viene dopo anni di ripetuti appelli da parte delle Nazioni Unite e che potrà salvare la vita, secondo quando riportato dal Guardian, di almeno 6 minorenni sciiti, “colpevoli” di aver partecipato a manifestazioni contro il regime di Riad. L’Arabiaha una dei più grandi tassi di esecuzioni sommarie al mondo per reati che possono variare dall’accusa di terrorismo a quella di omicidio, dallo stupro alla rapina, fino al traffico di sostanze stupefacenti. L’anno ...