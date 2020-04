Il giro di boa in tv e streaming | dove vedere Il Commissario Montalbano

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ildi boa in tv eIlQuesta sera, lunedì 27 aprile, su Rai 1 torna l’appuntamento con Il: ad andare in onda in replica, dalle ore 21,25 è Ildi boa, episodio trasmesso per la prima volta dalla rete ammiraglia di Viale Mazzini nel 2005. Il pubblico di Rai 1, affezionatissimo alla serie tv che vede come protagonista Luca Zingaretti nei panni del celebre Salvo, potrà dunque gustare nuovamente questa puntata che vede il poliziotto di Vigata risolvere un caso molto intricato. MaIldi boa in diretta tv o in? Ildi boa in tv el’episodioIldi boa, episodio de Il? Il film va in onda questa sera – lunedì 27 aprile 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore ...