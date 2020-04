Hotel Covid: i residenti hanno paura. Tafferugli continui di migranti: basta una sigaretta o dargli cibo in Ramadan (Di lunedì 27 aprile 2020) Quella dell’Hotel Capannelle trasformato all’occorrenza in ricovero Covid-19, è ormai una pericolosissima polveriera sul punto di esplodere. il drammatico teatro di un forte malcontento ormai non più solo serpeggiante tra i residenti, ma anche pericoloso coacervo di tensioni tra gli ospiti. I migranti – di cui non si conosce la provenienza né lo stato di salute – presidiano struttura e quartiere. Dove, non paghi di essere ospitati con vitto e alloggio gratis, gli extracomunitari rispondono ad accoglienza e cura con continui Tafferugli. Tanto da rendere necessario, ogni sera, l’intervento di volanti e vigili del fuoco. Il personale sanitario all’interno, infatti, non sarebbe più in grado di gestire una situazione incandescente. Solo poche sere fa ci sono stati altri disordini, ha fatto sapere un residente. ... Leggi su secoloditalia Covid-19 - Hotel di Cortina chiede i danni alla Cina : il motivo

Coronavirus : Milano - in hotel Michelangelo 150 pazienti Covid ricoverati

Lavare spesa - isolamenti in hotel e pacchi alimentari/ Oms : come fermare Covid-19 (Di lunedì 27 aprile 2020) Quella dell’Capannelle trasformato all’occorrenza in ricovero-19, è ormai una pericolosissima polveriera sul punto di esplodere. il drammatico teatro di un forte malcontento ormai non più solo serpeggiante tra i, ma anche pericoloso coacervo di tensioni tra gli ospiti. I– di cui non si conosce la provenienza né lo stato di salute – presidiano struttura e quartiere. Dove, non paghi di essere ospitati con vitto e alloggio gratis, gli extracomunitari rispondono ad accoglienza e cura con. Tanto da rendere necessario, ogni sera, l’intervento di volanti e vigili del fuoco. Il personale sanitario all’interno, infatti, non sarebbe più in grado di gestire una situazione incandescente. Solo poche sere fa ci sono stati altri disordini, ha fatto sapere un residente. ...

MaurizioFuochi : RT @ChiodiDonatella: #COVID: #ZINGARETTI NON DISINNESCA LE BOMBE BIOLOGICHE. LE SPOSTA. DI NOTTE. DI NASCOSTO. Dalla #Romanina allo #Statu… - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Hotel Covid: i residenti hanno paura. Tafferugli continui di migranti: basta una sigaretta o dargli cibo in Ramadan htt… - SecolodItalia1 : Hotel Covid: i residenti hanno paura. Tafferugli continui di migranti: basta una sigaretta o dargli cibo in Ramadan… - patrikscaria62 : Lo stato come un serial Killer : ha importato un potenziale di bestie dall’africa per uccidere!! L'hotel Covid pron… -

Ultime Notizie dalla rete : Hotel Covid Hotel Covid: i residenti hanno paura. Tafferugli continui di migranti: basta una sigaretta o dargli cibo... Secolo d'Italia A Caorle debutta il primo totem italiano anti-coronavirus

Il Comune di Caorle sarà il primo in Italia a testare una colonnina anti Covid-19 per bloccare persone potenzialmente positive all’ingresso degli edifici pubblici. Il passo dal luogo pubblico alla spi ...

Covid-19, 27 aprile: Roma 37 nuovi casi, 83 nel Lazio

Sembra ormai essere consolidato (9 giorni consecutivi) il dato che vede meno di 100 nuovi contagi nelle ultime 24 ore … ...

Il Comune di Caorle sarà il primo in Italia a testare una colonnina anti Covid-19 per bloccare persone potenzialmente positive all’ingresso degli edifici pubblici. Il passo dal luogo pubblico alla spi ...Sembra ormai essere consolidato (9 giorni consecutivi) il dato che vede meno di 100 nuovi contagi nelle ultime 24 ore … ...