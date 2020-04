Giornali e libri “piratati”, la GdF sequestra 17 canali Telegram (Di lunedì 27 aprile 2020) Operazione della Guardia di Finanza contro la diffusione abusiva in chiaro di migliaia di riviste, rassegne stampa, Giornali e libri. Con un'operazione chiamata "#cheguaio!" il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della GdF di Bari ha sequestrato 17 canali Telegram sui quali venivano diffusi in chiaro migliaia di file in violazione del diritto d'autore.I reati ipotizzati sono riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d autore. I responsabili, in corso di identificazione, si sarebbero introdotti nei sistemi informatici di numerose società editrici di riviste, Giornali e libri protetti da misure di sicurezza, sottraendo migliaia di file in formato PDF e riversandoli illecitamente su Telegram. L'inchiesta è stata avviata dopo l'esposto Federazione Italiana Editori Giornali. Leggi su ilfogliettone Pirateria - giornali libri e riviste diffuse su Telegram : sequestrati 17 canali. La procura di Bari : “Danni per 250 milioni all’anno”

Pdf pirata di giornali e libri su Telegram - sequestri

