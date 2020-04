“Delusione e sconcerto” di Salvini per la fase due di Conte

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 27 aprile 2020) Due videomessaggi su Facebook per raccontare tutta la delusione dell'opposizione dopo il discorso del premiersulladue. Sconcertato e pungente il leader della Lega di Matteo. "Dal governo non è arrivata nessuna risposta. Gli italiani chiedono certezze. Ripartire, tornare a produrre, a guadagnare, a lavorare e a sperare, stasera ci aspettavamo di più e di meglio in sicurezza ma riaprire. Gli italiani chiedono certezze, negli altri paesi europei tutto questo c'è, in Italia no. Ma noi abbiamo avuto solo accenni vaghi". In sostanza, occorrono buon senso e coraggio, bisogna fidarsi degli Italiani. Lavoratori, imprenditori, artigiani, ristoratori, commercianti, precari, partite Iva e padri di famiglia non possono più aspettare. Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci, non solo in Rete, per farci vedere e sentire.Sulla medesima linea ...