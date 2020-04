Dai test sierologici alle app: così l'Italia dà la caccia al coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Francesca Bernasconi test per cercare gli anticorpi e app per tracciare i contatti: tutti i mezzi dell'Italia contro una nuova ondata di Covid-19 La fase due inizierà il 4 maggio. Lo stesso giorno verranno messe in atto alcune misure necessarie per tenere sotto controllo i contagi. E, per dare la caccia al coronavirus, il governo avrà a disposizione diversi mezzi, dai test sierologici all'app di tracciamento dati. I test sierologici "Dal 4 maggio potremo iniziare l'indagine a campione sui primi 150mila cittadini". Ad annunciarlo due giorni fa era stato il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, parlando dell'inizio dell'uso dei test sierologici, che permettono di sapere se una persona ha contratto il Covid-19. A fornire i kit per effettuare i primi 150mila test sarà la Abbott, che ha risposto al bando indetto lo scorso 17 aprile. I ... Leggi su ilgiornale Test sierologici per chi entra in ospedale e per i pazienti scelti dai medici di famiglia

Serie A - i dieci punti del protocollo : dai test medici ai maxi ritiri

5 tamponi donati dai club per ogni test ad un giocatore : la proposta della Serie A al Governo (Di lunedì 27 aprile 2020) Francesca Bernasconiper cercare gli anticorpi e app per tracciare i contatti: tutti i mezzi dell'contro una nuova ondata di Covid-19 La fase due inizierà il 4 maggio. Lo stesso giorno verranno messe in atto alcune misure necessarie per tenere sotto controllo i contagi. E, per dare laal, il governo avrà a disposizione diversi mezzi, daiall'app di tracciamento dati. I"Dal 4 maggio potremo iniziare l'indagine a campione sui primi 150mila cittadini". Ad annunciarlo due giorni fa era stato il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, parlando dell'inizio dell'uso dei, che permettono di sapere se una persona ha contratto il Covid-19. A fornire i kit per effettuare i primi 150milasarà la Abbott, che ha risposto al bando indetto lo scorso 17 aprile. I ...

itsaudade : RT @anninavigneto: Ci hanno detto che la maggior parte dei contagi avviene in ambito familiare, ed ora consentono di portare i nipoti dai n… - dottcorbelli : @angelosteri @lucianocapone Ma la vera domanda da porsi è: dato che dai test svolti NON SERVONO minimamente a ridur… - anninavigneto : Ci hanno detto che la maggior parte dei contagi avviene in ambito familiare, ed ora consentono di portare i nipoti… - IranoAngelo : Il test dello specchio e l'autoconsapevolezza degli animali A partire dai pionieristici studi degli anni settanta… - piero_fr : #tagadala7 Sarà stata la Lombardia a contagiare le case di Riposo anche in California? Quanto non si riconosce un m… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai test Arrivano i primi dati positivi dai test preclinici dei vaccini italiani contro SARS-CoV-2 TecnoApple Argenta, un nuovo lutto in casa di riposo

Donna morta a Cona, veniva da Villa Aurora. Altre due vittime a Comacchio e Portomaggiore. Faro acceso sull’Asp di Ferrara ...

Abruzzo, solo 15 casi in più rispetto a ieri. I positivi sono 2874

(askanews) - Il servizio prevenzione e tutela della salute comunica che in Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2874 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti ne ...

Donna morta a Cona, veniva da Villa Aurora. Altre due vittime a Comacchio e Portomaggiore. Faro acceso sull’Asp di Ferrara ...(askanews) - Il servizio prevenzione e tutela della salute comunica che in Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2874 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti ne ...