Covid-19 | l’allarme degli esperti | “Pericoloso sintomo tra i più giovani”

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il-19 sta facendo molte vittime scatenando ictus al cervello nei giovani e nelle persone di mezza età: è allarmante quanto sta succedendo negli Stati Uniti dove, nelle ultime tre settimane, è raddoppiato il caso di pazienti arrivati al pronto soccorso con coaguli di sangue nel cervello. Ancor più devastante è l'età media, compresa fra 30 e 40 anni, dei giovani che non si erano nemmeno accorti di essere malati ma che in realtà erano positivi. La notizia è stata diffusa dal Washington Post in un articolo sulla situazione al "Mount Sinai Beth Israel Hospital" di Manhattan rimasto quasi senza medici perché la maggior parte impegnata nelle cure dei pazienti con ictus, tutti con il Coronavirus. Il direttore della struttura ospedaliera, J Mocco, assieme al proprio team ha esposto nel ...