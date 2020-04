Coronavirus: Pd su fase 2, ‘serve anima politica per reinventare sistema Paese’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Innovazione, semplificazione amministrativa, accesso agevolato al credito, sostenibilità, nuova politica industriale, erogazione Cig in tempi rapidi, risorse ai Comuni. Questi i temi discussi questa mattina nel corso di una videoconferenza della segreteria nazionale del Pd in cui sono intervenuti il segretario Nicola Zingaretti, il vicesegretario Andrea Orlando e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. L'articolo Coronavirus: Pd su fase 2, ‘serve anima politica per reinventare sistema Paese’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus e Fase 2 - il virologo Di Perri : “Rischio di richiudere tutto dopo due settimane”

Coronavirus e fase 2 : la autocertificazione sarà ancora necessaria

Coronavirus e fase 2 - Delrio : “Congiunti? No alle ingiustizie - aprirei ai fidanzati” (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Innovazione, semplificazione amministrativa, accesso agevolato al credito, sostenibilità, nuovaindustriale, erogazione Cig in tempi rapidi, risorse ai Comuni. Questi i temi discussi questa mattina nel corso di una videoconferenza della segreteria nazionale del Pd in cui sono intervenuti il segretario Nicola Zingaretti, il vicesegretario Andrea Orlando e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. L'articolo: Pd su2, ‘serveperPaese’ proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - Corriere : Ecco i cerchi rossi che segneranno le distanze nel metrò a Milano - MatteoRichetti : Non riesco proprio a fare ironia. Adesso la fase 2 la devono aprire le forze di maggioranza. Non si può avere un Pa… - DomenickStyle : - FedericoCovili : RT @4everAnnina: Coronavirus: L'Italia verso la Fase 2 ok alle visite ai congiunti, compresi fidanzati e 'affetti stabili' - ANSA L’amante… -