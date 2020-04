Copie pirata dei quotidiani diffuse in chat, Procura di Bari sequestra 19 canali Telegram (Di lunedì 27 aprile 2020) L'indagine nata dell'inchiesta di Repubblica. In caso di mancata collaborazione di Telegram è stato dato mandato di chiedere ai provider di impedire l'accesso ai canali o all'intero server di messaggistica Leggi su repubblica La Fieg : copie "pirata" dei giornali - l'Agcom sospenda Telegram (Di lunedì 27 aprile 2020) L'indagine nata dell'inchiesta di Repubblica. In caso di mancata collaborazione diè stato dato mandato di chiedere ai provider di impedire l'accesso aio all'intero server di messaggistica

La guerra ai pirati di carta è cominciata. Ed è cominciata in queste ore con l'ordine di sequestro di 19 canali Telegram che ogni giorno diffondono gratuitamente quotidiani, periodici e libri che hann ...

Editoria, Martella: stampa presidio contro fake news nell’emergenza. Difendere la filiera dalla pirateria

Il questi due mesi di emergenza Covid "la filiera editoriale ha dimostrato di saper rispondere in modo rapido e qualificato" ...

Editoria, Martella: stampa presidio contro fake news nell'emergenza. Difendere la filiera dalla pirateria

Il questi due mesi di emergenza Covid "la filiera editoriale ha dimostrato di saper rispondere in modo rapido e qualificato" ...