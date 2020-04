Chris Hemsworth | Il mjolnir potrebbe diventare un porta carta igienica

(Di lunedì 27 aprile 2020) Abbiamo detto cheè uno di quelli che ha più di un gadget preso dal set, ma non avevamo capito a cosa potesse servire il celebre martello di Thor in casa… Si torna a parlare di gadget sottratti ai set dagli attori protagonisti, ma questa volta si scopre anche che utilizzo se ne … L'articoloIlunproviene da www.meteoweek.com.

NetflixIT : Dietro i bicipiti perfetti di Tyler Rake c'è un cuore più grande delle esplosioni che causano. Chris Hemsworth e il… - NetflixIT : La giusta dose di Chris Hemsworth di oggi è offerta da Tyler Rake. Il suo nuovo film prodotto da Joe Russo e dirett… - im_imma_ : Qualcuno poi mi spiega cosa gli fa la quarantena da pandemia a Chris Hemsworth??? No perché vorrei capire se potess… - SorridodiJade : Top 3 Bonazzi: -Chris Hemsworth -Cesare Cantelli -Alessandro Borghi - thund3rass : indecisa se riguardarmi un film con chrise pine, con leonardo di caprio o con chris hemsworth. voi che dite? -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Hemsworth

Arriva da Jimmy Kimmel l'idea di utilizzare il martello di Thor come porta igienica in casa Hemsworth, dato che la Pataki non lo vuole in bella mostra.Un piccolo backstage su quello che il film d'azione più chiacchierato e spettacolare del momento, interpretato dal Thor del MarvelVerse e disponibile in streaming su Netflix.