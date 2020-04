Boris Johnson, primo discorso pubblico dopo il Coronavirus: “Bisogna evitare un secondo picco” – VIDEO (Di lunedì 27 aprile 2020) Boris Johnson torna a Downing Street dopo la lotta contro il virus, ecco cosa ha detto il premier inglese Boris Johnson ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo essere guarito dal Coronavirus. Da Downing Street il premier inglese ha detto che il Regno Unito inizia a invertire la tendenza nella lotta contro la pandemia di Coronavirus. … L'articolo Boris Johnson, primo discorso pubblico dopo il Coronavirus: “Bisogna evitare un secondo picco” – VIDEO sembra essere il primo su NewNotizie.it. Leggi su newnotizie LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Boris Johnson conferma le misure restrittive in UK

Coronavirus UK : 20.732 morti - 152.840 casi/ Boris Johnson guarito - da oggi al lavoro

