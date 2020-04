Bologna | multata mentre prende il sole in Senza veli in barba ai divieti Lei | «Carabinieri

Bologna, multata mentre prende il sole in topless in barba ai divieti. Lei: «Carabinieri fascisti» (Di lunedì 27 aprile 2020) Finalmente una democratica esemplare. Tanto da segnalarla come testimonial in un’eventuale campagna di rilancio dell’ormai infiacchito 25 Aprile ai tanti partigiani in pantofole spuntati come funghi un po’ ovunque. Una “resistente” così davvero non possono lasciarsela scappare. Peccato che non se ne conosca il nome, anche se non sarà un problema rintracciarla dopo aver letto del suo epico gesto. Dai lanci d’agenzia si sa solo che ha 34 anni (in linea con l’età media dell’Anpi) e che i Carabinieri di Marzabotto l’hanno beccata – pardon – disturbata mentre prendeva il sole in Senza veli sdraiata sull’erba, nel parco storico di Monte sole di Bologna. Il che la rende doc anche sotto il profilo della provenienza territoriale. La donna era in Senza veli nel parco di Monte ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 aprile 2020) Finalmente una democratica esemplare. Tanto da segnalarla come testimonial in un’eventuale campagna di rilancio dell’ormai infiacchito 25 Aprile ai tanti partigiani in pantofole spuntati come funghi un po’ ovunque. Una “resistente” così davvero non possono lasciarsela scappare. Peccato che non se ne conosca il nome, anche se non sarà un problema rintracciarla dopo aver letto del suo epico gesto. Dai lanci d’agenzia si sa solo che ha 34 anni (in linea con l’età media dell’Anpi) e che idi Marzabotto l’hanno beccata – pardon – disturbatava ilin Senza veli sdraiata sull’erba, nel parco storico di Montedi. Il che la rende doc anche sotto il profilo della provenienza territoriale. La donna era in Senza veli nel parco di Monte ...

Avevano organizzato una festa in casa incuranti delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus, per questo ieri notte intorno all'una e mezza sono stati multati sette ragazzi, maggiorenni e di ...

