Ansaldo Energia, perfezionati accordi con due istituti di credito (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – In seguito alla “positiva conclusione” delle negoziazioni con i principali istituti di credito per il riscadenziamento del debito e il rilascio di nuova finanza a supporto del piano industriale 2020-2025 già comunicata al mercato il 3 aprile 2020, Ansaldo Energia fa sapere che “sono stati finalizzati gli accordi definitivi” con gli istituti di credito, nell’ambito della più ampia manovra finanziaria posta a base del piano industriale stesso. In particolare, la società ha concluso: un accordo di rimodulazione del debito bancario per un importo complessivamente pari a circa 450 milioni di euro con scadenza al 31 Dicembre 2023 e facoltà di chiedere ulteriore estensione della scadenza finale al 31 Dicembre 2025; un contratto di concessione di linee di credito di firma in pool che prevede nuove linee di firma ... Leggi su quifinanza Coronavirus - 3 milioni di lavoratori a casa per «decreto». Si fermano anche Ferrari e Ansaldo Energia

Coronavirus - 3 milioni di lavoratori a casa per «decreto». Si fermano anche Ferrari e Ansaldo Energia

Coronavirus ultime notizie : Ferrari e Ansaldo Energia fermano produzione. Linee aeree : 5mila in dipendenti in cigs. Positivi viceministri Sileri e Ascani (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – In seguito alla “positiva conclusione” delle negoziazioni con i principalidiper il riscadenziamento del debito e il rilascio di nuova finanza a supporto del piano industriale 2020-2025 già comunicata al mercato il 3 aprile 2020,fa sapere che “sono stati finalizzati glidefinitivi” con glidi, nell’ambito della più ampia manovra finanziaria posta a base del piano industriale stesso. In particolare, la società ha concluso: un accordo di rimodulazione del debito bancario per un importo complessivamente pari a circa 450 milioni di euro con scadenza al 31 Dicembre 2023 e facoltà di chiedere ulteriore estensione della scadenza finale al 31 Dicembre 2025; un contratto di concessione di linee didi firma in pool che prevede nuove linee di firma ...

BJLiguria : Ansaldo Energia: finalizzati gli accordi di rinegoziazione del debito - - Fabiotto67 : In Ansaldo Energia test sierologici per gli operai che tornano al lavoro @sole24ore - Borsapretporter : RT @UilmGenova: “Ansaldo Energia ricapitalizzazione: risorse per la realizzazione del Piano Industriale” - Dichiarazione A.Apa - Segr. Uilm… - Fabiotto67 : RT @UilmGenova: “Ansaldo Energia ricapitalizzazione: risorse per la realizzazione del Piano Industriale” - Dichiarazione A.Apa - Segr. Uilm… - LuigiPinasco : RT @UilmGenova: “Ansaldo Energia ricapitalizzazione: risorse per la realizzazione del Piano Industriale” - Dichiarazione A.Apa - Segr. Uilm… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansaldo Energia Ansaldo Energia, simbolo della Liguria che riporta in fabbrica 360 operai La Repubblica Ansaldo Energia, perfezionati accordi con due istituti di credito

In seguito alla "positiva conclusione" delle negoziazioni con i principali istituti di credito per il riscadenziamento del debito e il rilascio ...

Ansaldo Energia: perfezionati accordi con istituti di credito

(askanews) - In seguito alla "positiva conclusione" delle negoziazioni con i principali istituti di credito per il riscadenziamento del debito e il rilascio di nuova finanza a supporto del piano indus ...

In seguito alla "positiva conclusione" delle negoziazioni con i principali istituti di credito per il riscadenziamento del debito e il rilascio ...(askanews) - In seguito alla "positiva conclusione" delle negoziazioni con i principali istituti di credito per il riscadenziamento del debito e il rilascio di nuova finanza a supporto del piano indus ...