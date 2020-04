Amici 19, Nicolai shock su Javier: ‘La produzione ci metteva contro’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Nicolai ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle rivelazioni davvero inaspettate sulla sua lotta contro Javier nel programma. Ecco che cosa ha detto il ballerino Amici 19: Nicolai e Javier, da nemici ad Amici Chi ha seguito Amici 19 ha anche visto una continua lotta tra due ballerini: Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. Nicolai è entrato nel programma all’improvviso, ha preso subito la maglia verde ed è volato al Serale senza fare il percorso di mesi come tutti gli altri. Questo ha creato dei malumori e soprattutto una rivalità in Javier, il quale era deciso a vincere il programma per se stesso e per la sua famiglia. All’inizio i due ballerini andavano d’accordo, ma poi tra di loro ci sono stati degli scontri molto accesi. Ad un certo punto Javier voleva abbandonare il talent perché secondo lui il montaggio dei ... Leggi su kontrokultura Amici 19 | Nicolai svela un forte retroscena su Javier : “Voleva picchiarmi”

