1 maggio 2020, supermercati aperti o chiusi: i negozi in Italia (Di lunedì 27 aprile 2020) 1 maggio 2020, supermercati aperti o chiusi: i negozi in Italia Venerdì 1 maggio 2020 (festa dei lavoratori) i supermercati saranno aperti o chiusi? Come per il 25 aprile la risposta è la stessa: dipende da regione a regione. Ad esempio, nella Regione Lombardia ogni supermercato potrà decidere se rimanere aperto o no. Di seguito l’elenco delle varie regioni Italiane e le rispettive misure adottate anche data l’emergenza Coronavirus (attenzione: tutto potrebbe essere stravolto da eventuali ordinanze o cambi di programma, le informazioni qui di seguito riportate sono al momento da ritenersi solo indicative): Lombardia La Regione ha lasciato libertà alla grande distribuzione di tenere aperto. Molte catene scelgono di tenere alzate le saracinesche anche per diluire l’arrivo dei clienti in un arco di tempo maggiore ed evitare assembramenti. ... Leggi su tpi Elenco codici Ateco riaperture dal 4 maggio 2020 : ecco le attività

Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 4-10 maggio 2020 : Thomas Bacia Hope!

Giochi PS Plus di maggio 2020 in un leak : sono questi i titoli PS4 gratis del mese? (Di lunedì 27 aprile 2020) 1: iinVenerdì 1(festa dei lavoratori) isaranno? Come per il 25 aprile la risposta è la stessa: dipende da regione a regione. Ad esempio, nella Regione Lombardia ogni supermercato potrà decidere se rimanere aperto o no. Di seguito l’elenco delle varie regionine e le rispettive misure adottate anche data l’emergenza Coronavirus (attenzione: tutto potrebbe essere stravolto da eventuali ordinanze o cambi di programma, le informazioni qui di seguito riportate sono al momento da ritenersi solo indicative): Lombardia La Regione ha lasciato libertà alla grande distribuzione di tenere aperto. Molte catene scelgono di tenere alzate le saracinesche anche per diluire l’arrivo dei clienti in un arco di tempore ed evitare assembramenti. ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Abbott vince il bando, dal 4 maggio via ai test sierologici. Da effettuare su un campione della popol… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus - La fase 2, Conte: 'Ora la convivenza con il virus. Distanza o la curva risale'. 'Dal 4 maggio riapre… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Dal 4 maggio non ci sarà piena libertà di movimento, bar e ristoranti non riapriranno. A scuol… - zazoomblog : Uomini e Donne torna ‘all’antico’: formula classica in onda dal 4 maggio - #Uomini #Donne #torna #‘all’antico’: - LuxNova2017 : Ultimi posti liberi per il seminario base di sciamanesimo ONLINE ! Puoi partecipare da qualsiasi parte di Italia.!… -