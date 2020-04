Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 26 APRILEORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE VIENE INFATTI INDICATA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONESUD SONO IN CORSO LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA A CURA DI AUTOSTRADE; PERTANTO FINO ALLE 19:00 DI QUESTA SERA CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULL’A1 MILANO-NAPOLI IN DIRE ZIONE DI FIRENZE. IN ALTERNATIVA, CHI PROVIENE DALLA DIRAMAZIONESUD PUO’ PROSGEUIRE SULL’A1 IN DIREZIONE NAPOLI, USCIRE A VALMONTONE E RIENTRARE IN AUTOSTRADA VERSO; CHI INVECE E’ IN TRANSITO SUL RACCORDO PUO’ PRENDERE L’USCITA A24.TERAMO, PERCORRERE L’AUTOSTRADA E SEGUIRE LE ...