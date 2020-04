Ultimi ritocchi al Piano di Palazzo Chigi per la Fase 2. Si riparte dal 4 maggio ma la scuola dovrà attendere settembre (Di domenica 26 aprile 2020) Le scuole riaprono a settembre, i prezzi delle mascherine saranno calmierati e c’è il massimo impegno contro la burocrazia per facilitare l’arrivo degli aiuti finanziari alle aziende. E’ quanto ha detto, in un’intervista a Repubblica, il premier, Giuseppe Conte, confermando l’impegno a facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio, anche se bisognerà “procedere con cautela”. “Stiamo lavorando, proprio in queste ore, per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese”. “Annunceremo questo nuovo Piano – aggiunge – al più tardi all’inizio della prossima ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 aprile 2020) Le scuole riaprono a settembre, i prezzi delle mascherine saranno calmierati e c’è il massimo impegno contro la burocrazia per facilitare l’arrivo degli aiuti finanziari alle aziende. E’ quanto ha detto, in un’intervista a Repubblica, il premier, Giuseppe Conte, confermando l’impegno a facilitare lanza del Paese dopo il 4, anche se bisognerà “procedere con cautela”. “Stiamo lavorando, proprio in queste ore, per consentire lanza di buona parte delle imprese – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, dalla manifattura alle costruzioni per il 4. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese”. “Annunceremo questo nuovo– aggiunge – al più tardi all’inizio della prossima ...

Il Consiglio federale agisce con troppa esitazione di fronte alla crisi legata al coronavirus: è l'accusa del presidente di economiesuisse ...

Netflix, i progetti per l’Italia ai tempi della crisi

Procede, insomma, ma con probabili rallentamenti alla tabella di marcia. Anche Curon, serie soprannaturale ambientata in nord Italia, si è trovata in quarantena nella fase degli ultimi ritocchi ed è ...

