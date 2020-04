Ronaldo Juventus, “Tuttosport” conferma: deciso il futuro del portoghese (Di domenica 26 aprile 2020) Ronaldo Juventus – Da sempre ormai si parla di Cristiano Ronaldo come possibile partente dalla Juventus. Nelle ultime settimane girava voce di un possibile ritorno al Real o allo United, addiritura di un assalto del PSG se dovesse partire Neymar. Ma da Torino arrivano voci confortanti. Il portoghese sta bene alla Juve e vuole continuare a vincere con i bianconeri, cercando di portare a Torino quella coppa che manca da 24 anni. Infatti come scrive Tuttosport, Paratici e a lavoro per trattenere il portoghese. Ronaldo Juventus, ancora insieme? La società bianconero e il fuoriclasse portoghese – scrive ‘Tuttosport’ – sono in piena armonia e convinti di proseguire insieme il matrimonio almeno fino al 2022, scadenza naturale del contratto di CR7 con la ‘Vecchia Signora’. Ronaldo resta al centro del progetto bianconero, con la dirigenza della ... Leggi su juvedipendenza Juventus - Cristiano Ronaldo si allena e lancia un appello : "Tenete duro ragazzi"

Tanti rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo : la decisione della Juventus

Juventus - Ramsey apre all’addio e svela un retroscena su Ronaldo (Di domenica 26 aprile 2020)– Da sempre ormai si parla di Cristianocome possibile partente dalla. Nelle ultime settimane girava voce di un possibile ritorno al Real o allo United, addiritura di un assalto del PSG se dovesse partire Neymar. Ma da Torino arrivano voci confortanti. Ilsta bene alla Juve e vuole continuare a vincere con i bianconeri, cercando di portare a Torino quella coppa che manca da 24 anni. Infatti come scrive Tuttosport, Paratici e a lavoro per trattenere il, ancora insieme? La società bianconero e il fuoriclasse– scrive ‘Tuttosport’ – sono in piena armonia e convinti di proseguire insieme il matrimonio almeno fino al 2022, scadenza naturale del contratto di CR7 con la ‘Vecchia Signora’.resta al centro del progetto bianconero, con la dirigenza della ...

SkySport : RONALDO DAY ? SAMPDORIA – JUVENTUS 1-2 ? “Dire quale sia il migliore tra i miei oltre settecento è difficile. Forse… - SkySport : RONALDO DAY ? JUVENTUS – REAL MADRID 0-3 3 aprile 2018 ? ? CR7 “strega” lo Juventus Stadium con una ROVESCIATA PAZZ… - capuanogio : La #Juventus potrebbe consentire a #Ronaldo di restare in Portogallo fino all'ultimo momento utile per poi fargli f… - acafaro65 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 26/4/1998, per tutta l'Italia anti juventina, #Juventus-@Inter 1-0 entra nella storia come la partita del “ri… - Gadzhi_Official : RT @cristianocomps: Cristiano Ronaldo vs Juventus • UCL quarter final • Thread of Cristiano Ronaldo performances -