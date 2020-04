Milano. Agevolazioni per interventi su palestre

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 26 aprile 2020) Su proposta dell’assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con Ics (l’Istituto per il Credito Sportivo) per la concessione e gestione difinanziarie finalizzate a realizzaredi ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale sportivo e culturale lombardo. Istituto per il Credito Sportivo L’Istituto per il Credito Sportivo opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali, esercitando in via diretta o indiretta, l’attività bancaria, il credito e l’attività finanziaria. Per realizzaredi riqualificazione, ampliamento, incremento e gestione dell’impiantistica sportiva di uso pubblico.straordinari “Ci troviamo di fronte a un momento straordinario – ha spiegato ...