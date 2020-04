Grande Fratello Vip, Antonella Elia al veleno. Come sbugiarda Patrick (Di domenica 26 aprile 2020) Antonella Elia è stata la concorrente più controversa del Grande Fratello Vip 4 e di recente Patrick Ray Pugliese ha dichiarato: “La psicologa del GF Vip mi ha detto che ha dei problemi e non sta bene”. Una frase successivamente sparita dall’intervista e per la quale poi lo stesso Patrick ha chiesto Leggi su iltempo Live – Non è la D’Urso - ospiti ed anticipazioni domenica 26 aprile 2020 : puntata tra Coronavirus e Grande Fratello Vip

Serena Enardu e Pago : matrimonio segreto dopo il Grande Fratello Vip

Fabio Testi panico improvviso | Dramma dopo il Grande Fratello Vip (Di domenica 26 aprile 2020)è stata la concorrente più controversa delVip 4 e di recenteRay Pugliese ha dichiarato: “La psicologa del GF Vip mi ha detto che ha dei problemi e non sta bene”. Una frase successivamente sparita dall’intervista e per la quale poi lo stessoha chiesto

trash_italiano : 'GEMMA NON SEI AL GRANDE FRATELLO'. #uominiedonne - andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - tempoweb : #grandefratellovip ancora polemiche #AntonellaElia al veleno Come sbugiarda #patrick - Michele25851 : RT @Carlo_bis: Gen. Pappalardo: 'Io nn voglio difendere la 1°repubblica ma uno diventava sottosegretario dopo 2legislature, e ministro dopo… - sant_px : RT @Carlo_bis: Gen. Pappalardo: 'Io nn voglio difendere la 1°repubblica ma uno diventava sottosegretario dopo 2legislature, e ministro dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Aristide Malnati, il Grande Fratello e le piramidi IL GIORNO Aristide Malnati, il Grande Fratello e le piramidi

A dire il vero un po’ a sorpresa, ha accettato anche l’invito a partecipare a uno dei programmi più nazional popolari del piccolo schermo: il GF, ovvero il Grande Fratello. Chi s’aspettava crollasse è ...

Blog: Calcio e liberazione: piccole storie dentro la grande storia

Tante piccole storie dentro la grande storia. La storia di Aldo Olivieri ... a partire dall’arbitro di serie A, Mario Maurelli, il cui fratello, Mimmo, si era unito ai partigiani. La partita ha ...

A dire il vero un po’ a sorpresa, ha accettato anche l’invito a partecipare a uno dei programmi più nazional popolari del piccolo schermo: il GF, ovvero il Grande Fratello. Chi s’aspettava crollasse è ...Tante piccole storie dentro la grande storia. La storia di Aldo Olivieri ... a partire dall’arbitro di serie A, Mario Maurelli, il cui fratello, Mimmo, si era unito ai partigiani. La partita ha ...