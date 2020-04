Google Stadia all'inseguimento di PS5 e Xbox Series X: gli sviluppatori hanno fra le mani un nuovo devkit? (Di domenica 26 aprile 2020) Con l'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X ormai all'orizzonte, Google sarebbe in procinto di potenziare i propri server e le capacità del suo servizio di game streaming Google Stadia, per restare competitiva anche nella next-gen. Questa, se non altro, è la notizia che alcuni insider stanno diffondendo online. Stando a quanto dichiarato da StadiaCast, giudicata da molti una fonte attendibile quando si parla del servizio Google, alcuni sviluppatori anonimi avrebbero confermato la ricezione dei nuovi devkit di Stadia, definiti "seconda generazione" e di esserne in possesso già da alcune settimane.In linea teorica, tutto questo avrebbe senso: con l'arrivo della next-gen e dei relativi giochi, anche Google deve aggiornarsi, se vuole continuare la sua permanenza nel mondo videoludico.Leggi altro... Leggi su eurogamer Google Stadia annuncia un nuovo evento Stadia Connect dedicato al reveal di nuovi titoli

L'app di Google Stadia ha superato quota un milione di download

