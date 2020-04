Fase 2 | stasera il Dpcm |  il 4 maggio ripartono industria | edilizia e cibo d’asporto

(Di domenica 26 aprile 2020) Il governo va verso la riapertura delda asporto dal 4. E' quanto si apprende da fonti partecipanti alla cabina di regia tra esecutivo e enti localiche confermano, così, l'ipotesi emersa nelle ultime ore. Da 4, inoltre, dovrebbe essere permessa l'attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici

Corriere : ?? Stasera parla Conte: ecco cosa dirà - Honus888 : Ma quindi stasera parla Gonte? Fase 2? - LelloForlini : Fase 2, verso annuncio di Conte stasera: cosa può cambiare - fisco24_info : Fase 2, verso annuncio di Conte stasera: cosa può cambiare : A Palazzo Chigi si lima il Dpcm che conterrà le misure… - simonag29 : RT @Corriere: ?? Stasera parla Conte: ecco cosa dirà -

sul Dpcm che prevede le riaperture per la fase 2 il 4 maggio. Il provvedimento, secondo quanto emerge nel corso della cabina di regia tra governo e enti locali, potrebbe essere pronto entro questa ...