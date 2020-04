“Ecco il cadavere di Kim Jong-Un morto”: ma è una bufala – FOTO (Di domenica 26 aprile 2020) Kim Jong-un è morto: il network di televisioni di Hong Kong pubblica una FOTO del presunto cadavere del dittatore della Corea del Nord. Ma è chiaramente una bufala Dopo che la notizia è cominciata a circolare da un paio di giorni, permangono ancora molti interrogativi sulla presunta morte di Kim Jong-un. Il leader della Corea … L'articolo “Ecco il cadavere di Kim Jong-Un morto”: ma è una bufala – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 aprile 2020) Kim-un è morto: il network di televisioni di Hong Kong pubblica unadel presuntodel dittatore della Corea del Nord. Ma è chiaramente unaDopo che la notizia è cominciata a circolare da un paio di giorni, permangono ancora molti interrogativi sulla presunta morte di Kim-un. Il leader della Corea … L'articolo “Ecco ildi Kim-Un morto”: ma è unaproviene da www.inews24.it.

