Bollettino contagi 26 aprile in Puglia, calo dei positivi al COVID-19 sono 36 in tutta la regione, 8 in provincia di Bari (Di domenica 26 aprile 2020) Quasi lo stesso numero di ieri di contagi in Puglia: oggi sono stati registrati 1294 test per l’infezione COVID-19 coronavirus e sono risultati positivi 36 casi, così suddivisi: 8 nella Provincia di Bari; 1 nella Provincia Bat; 10 nella Provincia di Brindisi; 8 nella Provincia di Foggia; 5 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto; uno fuori Regione Puglia e un caso la cui provincia di provenienza è in corso di attribuzione. Stesso identico numero di ieri per i decessi: 8 in totale, di cui 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 provincia Bat. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 55.992 test sulla popolazione. I casi attualmente positivi sono 2.937. Mentre sono 612 i pazienti guariti dal virus. Il totale dei casi positivi COVID in Puglia è di 3.948 , così divisi: 1.282 nella Provincia di Bari; ... Leggi su baritalianews Coronavirus - ancora 415 morti : il totale sale a 26.384. Frenano i contagi. In Piemonte più casi che in Emilia – Il bollettino della Protezione civile

