Anticipazioni Live Non è la D’Urso | Barbara annuncia | “Non c’è nessuno”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 26 aprile 2020)D’Urso fa un annuncio prima diNon è la D’Urso: “Non c’è nessuno” Torna questa seraD’Urso con una nuova puntata del suo programma d’intrattenimentoNon è la D’Urso. Anche stasera la padrona di casa si occuperà del coronavirus, ma anche del mondo dello spettacolo e si commenteranno gli ultimi gossip. In una diretta sul suo profilo Instagram molto seguito,D’Urso si è mostrata mentre faceva le prove per la puntata di staseraNon è la D’Urso e ha fatto vedere anche lo studio: “Siamo in pochi, non c’è praticamente quasi nessuno e quei pochi che ci sono hanno la mascherina”. Dal 23 febbraio scorsoNon è la D’Urso va in onda senza pubblico in studio. Il motivo è per rispettare l’ordinanza e ...