Udinese | Marino | «Dobbiamo rifare il centrocampo | De Paul può partire»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 aprile 2020) Il direttore dell’area tecnica dell’, Pierpaolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mercato del club Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del club e del mercato bianconero. Le sue parole. RIPARTENZA – «Pronti? Appena tutto sarà in sicurezza sì. Pensiamo a finire questo campionato, ma pure a iniziare bene il prossimo». SALVEZZA – «Prima della sosta la squadra stava dando il meglio, aveva fatto quattro risultati utili anche se pareggi. Difesa buona e tante occasioni create. Qualcuna in più andava messa dentro. Ma credo che meritiamo qualche punto in più». MERCATO – «Dovremoil, questo sì. Mandragora è cercato da tante big, De, che è un campione in tutti i sensi, e ...