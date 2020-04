Tunisia, riconosciuto un matrimonio tra omosessuali: “Primo caso in tutto il mondo arabo” (Di sabato 25 aprile 2020) La Tunisia ha riconosciuto un matrimonio tra due omosessuali, il primo caso in tutto il mondo arabo. A dare l’annuncio è stata l’associazione Shams per la depenalizzazione dell’omosessualità in Tunisia, sulla propria pagina Facebook: “Si tratta di una prima assoluta in Tunisia e nel mondo arabo – scrive l’associazione – Il contratto di matrimonio tra un cittadino francese e un tunisino, sottoscritto in Francia, è stato riconosciuto in Tunisia ed annotato nell’atto di nascita dell’anagrafe tunisina”. I due novelli sposi, un giovane tunisino di 26 anni e il suo compagno francese di 31, adesso vivranno insieme in Francia, visto che il 26enne ha di conseguenza ottenuto un visto per il ricongiungimento familiare. L’annuncio, pubblicato il primo giorno di Ramadan, mese sacro per i musulmani, ha provocato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 aprile 2020) Lahauntra due, il primoinilarabo. A dare l’annuncio è stata l’associazione Shams per la depenalizzazione dell’tà in, sulla propria pagina Facebook: “Si tratta di una prima assoluta ine nelarabo – scrive l’associazione – Il contratto ditra un cittadino francese e un tunisino, sottoscritto in Francia, è statoined annotato nell’atto di nascita dell’anagrafe tunisina”. I due novelli sposi, un giovane tunisino di 26 anni e il suo compagno francese di 31, adesso vivranno insieme in Francia, visto che il 26enne ha di conseguenza ottenuto un visto per il ricongiungimento familiare. L’annuncio, pubblicato il primo giorno di Ramadan, mese sacro per i musulmani, ha provocato ...

