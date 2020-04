Michelle Hunziker a Verissimo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 aprile 2020) L’abbiamo lasciata alle prese con un pesantissimo scherzo che Le Iene hanno ideato per lei con l’aiuto di Aurora, Goffredo e Sara Daniele, la ritroviamo oggi nel video messaggio persorridente, arriva davanti alla telecamera che la riprende nella sua casa di Bergamo sulle note di Waka Waka di Shakira! Scherza sul fatto che ormai la sua chioma da domare, ricordi quella della cantante a causa dei capelli crespi che non riesce più a gestire! E poi racconta agli amici di, per i quali ha registrato il video messaggio, come sta vivendo la sua quarantena in famiglia. Come vi abbiamo raccontato più volte anche noi, e come si può vedere dai social,e Tomaso, insieme alle piccole Sole e Celeste, hanno deciso prima che il lockdown fosse definitivo di lasciare la loro casa a Milano per trasferirsi a Bergamo volendo ...