L'estate senza calcetto: possibile un lungo stop per gli sport amatoriali di squadra (Di sabato 25 aprile 2020) Tra le norme per il distanziamento sociale a causa del coronavirus, ci sarà anche quella di vietare per un lungo periodo di tempo anche la pratica degli sport amatoriali di squadra. La domanda 'posso giocare a calcetto questa estate' va verso la risposta negativa. Stando alle ultime indicazioni sulla fase 2, per limitare al massimo il rischio del contagio, saranno vietate per diverso tempo delle attività non ritenute necessarie. Per questo motivo, lo sport potrà essere praticato in maniera individuale, come è stato ribadito più volte dalle autorità competenti negli ultimi giorni, ma alle pratiche amatoriali di squadra si dovrà quasi certamente rinunciare. LEGGI ANCHE > Quali attività sportive si potranno fare dal 4 maggio Posso giocare a calcetto? Si va verso una risposta negativa Secondo il quotidiano La Repubblica, ...

