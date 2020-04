Delitto Angela Maria Corona: la nipote ingaggiò due sicari per ucciderla (Di sabato 25 aprile 2020) Si è risolto il mistero sul Delitto della povera Angela Maria Corona, la 47enne di Palermo rinvenuta nelle campagne palermitane lo scorso 16 aprile. I primi sospetti che vedevano la nipote implicata, sono stati confermati. Delitto Angela Maria Corona: le indagini Il Delitto di Angela Maria Corona ha lasciato Palermo in un clima di dolore devastante. La quarantasettenne era stata trovata priva di vita nella campagna lo scorso 16 aprile, brutalmente avvolta nel sacco dell’immondizia. Il corpo era stato dilaniato da animali selvatici. Angela era sparita dalla sua abitazione senza avvisare nessuno, destando immediatamente preoccupazione. Ad allertare le Forze dell’Ordine presentando denuncia di scomparsa era stato il suo compagno. Dopo la denuncia di scomparsa sono iniziate le ricerche, arrivando alla macabra scoperta del corpo di Angela, che giaceva nella boscaglia lungo ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 25 aprile 2020) Si è risolto il mistero suldella povera, la 47enne di Palermo rinvenuta nelle campagne palermitane lo scorso 16 aprile. I primi sospetti che vedevano laimplicata, sono stati confermati.: le indagini Ildiha lasciato Palermo in un clima di dolore devastante. La quarantasettenne era stata trovata priva di vita nella campagna lo scorso 16 aprile, brutalmente avvolta nel sacco dell’immondizia. Il corpo era stato dilaniato da animali selvatici.era sparita dalla sua abitazione senza avvisare nessuno, destando immediatamente preoccupazione. Ad allertare le Forze dell’Ordine presentando denuncia di scomparsa era stato il suo compagno. Dopo la denuncia di scomparsa sono iniziate le ricerche, arrivando alla macabra scoperta del corpo di, che giaceva nella boscaglia lungo ...

KontroKulturaa : Delitto Angela Maria Corona: la nipote ingaggiò due sicari per ucciderla - - TgrSicilia : Svolta nel delitto di angela corona a bagheria. Confessa la nipote. In arresto due complici stranieri. I particolar… - TgrSicilia : Nel tg delle 14 #TgRSicilia #iorestoacasa Svolta nelle indagini sulla morte di Angela Maria Corona a Bagheria. La n… - NewSicilia : +++ Accusati la nipote e due complici sospettati di essere due sicari pagati per commettere il terribile delitto ++… - stop_fake_news_ : Uccisa e gettata via. E' la fine orribile di una donna di 47 anni della provincia di Palermo. Un delitto efferato c… -