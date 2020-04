Da Federdistribuzione proposte per Fase 2 “Possiamo essere un modello”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – La grande distribuzione come modello per tutti nella2. Davanti alle incertezze che comportera' la ripresa, servono appigli sicuri e alcuni li suggerisce – in un decalogo disottoposte all'attenzione del governo –. E' il suo presidente, Claudio Gradara, a ricordare che “le aziende della Gdo hanno saputo gestire le distanze, hanno saputo disciplinare le code e garantire i sistemi di sicurezza – evidenzia in un'intervista al ‘Corriere della Sera' – E tutto questo nellapiu' acuta dell'epidemia”. Ma non tutto funziona ancora come dovrebbe, da qui la richiesta di “rimuovere alcuni ostacoli, a cominciare dalla limitazione delle aperture: gli orari limitati infatti aumentano le code e gli assembramenti. In questadi stabilizzazione non hanno piu' motivo di esistere. Cosi' come ...