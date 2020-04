Coronavirus: Gasparri, ‘su scostamento Mattarella richiami governo a confronto’ (Di sabato 25 aprile 2020) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – ‘Lo scostamento di bilancio deve essere più ampio. Deve arrivare a 75 miliardi, come ha proposto Forza Italia. E prima di votarlo in Parlamento è indispensabile un confronto tra maggioranza e opposizione alla luce del sole. Mattarella ha evocato un dialogo tra le varie forze politiche. Ma in realtà il Presidente della Repubblica sa benissimo che il governo è stato sordo a qualsiasi richiesta delle opposizioni”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi). “Lo scostamento di bilancio deve essere destinato a obiettivi precisi. Il turismo, il commercio, il mondo del lavoro autonomo, gli enti locali, le famiglie, le imprese e tante realtà del Paese devono avere erogazioni a fondo perduto. Non lo Stato strozzino che ti manda a contrarre prestiti, ma lo Stato generoso che tutela chi è stato ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Gasparri - ‘sorpresi per Anpi in piazza e funerali no’

Coronavirus : Gasparri - ‘sorpresi per Anpi in piazza e funerali no’

Coronavirus : Gasparri - ‘su mascherine servono norme chiare’ (Di sabato 25 aprile 2020) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – ‘Lodi bilancio deve essere più ampio. Deve arrivare a 75 miliardi, come ha proposto Forza Italia. E prima di votarlo in Parlamento è indispensabile un confronto tra maggioranza e opposizione alla luce del sole.ha evocato un dialogo tra le varie forze politiche. Ma in realtà il Presidente della Repubblica sa benissimo che ilè stato sordo a qualsiasi richiesta delle opposizioni”. Lo dichiara il senatore Maurizio(Fi). “Lodi bilancio deve essere destinato a obiettivi precisi. Il turismo, il commercio, il mondo del lavoro autonomo, gli enti locali, le famiglie, le imprese e tante realtà del Paese devono avere erogazioni a fondo perduto. Non lo Stato strozzino che ti manda a contrarre prestiti, ma lo Stato generoso che tutela chi è stato ...

TV7Benevento : Coronavirus: Gasparri, 'su scostamento Mattarella richiami governo a confronto'... - Paso45038503 : RT @_mary1503_: Neppure gli aiuti vanno bene a Gasparri. In piena emergenza Coronavirus fa polemica sui computer che la sindaca di Roma R… - _mary1503_ : Neppure gli aiuti vanno bene a Gasparri. In piena emergenza Coronavirus fa polemica sui computer che la sindaca d… - MarcoTastardi : @d6e00e857e2340e @ilfattovideo @fattoquotidiano Fedez e la compagna hanno donato centomila€ al San Raffaele. Hanno… - zazoomblog : Coronavirus: Gasparri ‘sorpresi per Anpi in piazza e funerali no’ - #Coronavirus: #Gasparri #‘sorpresi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gasparri Coronavirus: Gasparri, 'su scostamento Mattarella richiami governo a confronto' Metro Coronavirus: Gasparri, 'su scostamento Mattarella richiami governo a confronto'

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi). "Lo scostamento di bilancio deve essere destinato a obiettivi precisi. Il turismo, il commercio, il mondo del lavoro autonomo, gli enti locali, le ...

Coronavirus, Gasparri: bene conferma 2033 per balneari

(askanews) - "La proroga al 2033 delle concessioni balneari è legge dello Stato dal 2018, da quando è stata approvata la proposta di Forza Italia nella legge di stabilità. Abbiamo chiesto più volte ai ...

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi). "Lo scostamento di bilancio deve essere destinato a obiettivi precisi. Il turismo, il commercio, il mondo del lavoro autonomo, gli enti locali, le ...(askanews) - "La proroga al 2033 delle concessioni balneari è legge dello Stato dal 2018, da quando è stata approvata la proposta di Forza Italia nella legge di stabilità. Abbiamo chiesto più volte ai ...