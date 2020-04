Continua a calare la curva dei contagi. Meno 680 i casi di nuovi positivi. 415 i decessi (Di sabato 25 aprile 2020) Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile sulla diffusione del contagio. Tra gli attualmente positivi 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri, 21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri, 82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, ... Leggi su secoloditalia LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 415 morti e 2.357 nuovi contagi oggi in Italia - continua a calare il numero di malati

Coronavirus bollettino 21 aprile 2020 : continua a calare il numero delle persone attualmente positive - salgono purtroppo le vittime

Il picco non c’è ancora. Ma continuano a calare i contagi e i ricoveri. Per la Fase 2 il Governo pensa a 3 macroaree super sorvegliate (Di sabato 25 aprile 2020) Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357. Il numero totale di attualmenteè di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile sulla diffusione delo. Tra gli attualmente2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri, 21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri, 82.212 persone, pari al 78% degli attualmente, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, ...

SecolodItalia1 : Continua a calare la curva dei contagi. Meno 680 i casi di nuovi positivi. 415 i decessi - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: 415 morti e 2.357 nuovi contagi oggi in Italia continua a calare il num… - infoitinterno : Coronavirus e sondaggi, mai così alta la fiducia in Conte. Il Pd a soli 3 punti dalla Lega che continua a calare - trapani24h : Coronavirus Sicilia, 2.926 positivi: la curva dei contagi continua a calare - loraweb : PUGLIA,(AGG.24 APRILE) 11 MORTI . 42 NUOVI CASI (2% CAMPIONI), MA ALCUNI FOCOLAI RALLENTANO DISCESA -

Ultime Notizie dalla rete : Continua calare Covid: ancora tante vittime, continua a calare la curva dei positivi La Siritide Coronavirus: calano i contagi in E-R, 44 morti in 24 ore

Continua a calare la crescita dei contagi in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 239 nuovi casi, che portano il totale a 24.209 casi. Ma, sempre in un giorno, si sono registrati anche 44 ...

Coronavirus, Italia: prosegue calo positivi e ricoverati, 415 deceduti in 24 ore / Il bollettino

Continuano a calare i casi di Coronavirus in Italia ... I ricoverati calano di 535 unità rispetto a ieri, così come i pazienti in terapia intensiva (-71 rispetto a ieri). Continua a crescere il numero ...

Continua a calare la crescita dei contagi in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 239 nuovi casi, che portano il totale a 24.209 casi. Ma, sempre in un giorno, si sono registrati anche 44 ...Continuano a calare i casi di Coronavirus in Italia ... I ricoverati calano di 535 unità rispetto a ieri, così come i pazienti in terapia intensiva (-71 rispetto a ieri). Continua a crescere il numero ...