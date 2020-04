Amici All Star diventa Amici speciali prossimamente su Canale 5: chi ci sarà (Di sabato 25 aprile 2020) Prima che l’edizione del serale di Amici 19 andasse in onda, Maria de Filippi e la sua squadra avevano annunciato un nuovo format; avevano parlato di una sorta id Amici All Star senza però dare nel dettaglio il nome dello show che sarebbe dovuto andare in onda subito dopo la finale di Amici 19. Come saprete poi a causa dell’emergenza coronavirus, la conduttrice e l’azienda hanno deciso di rimandare. Poche ore fa però è apparso il primo spot del format che vedremo a breve su Canale 5 e che non si chiamerà Amici All Star come avevamo immaginato ma sarà invece “Amici speciali”. Non solo, dal breve promo si deduce che Amici, insieme a Tim, probabilmente farà una sorta di raccolta fondi per l’Italia. “Con Tim insieme per l’Italia” è infatti il sottotitolo del programma. Mediaset e Maria ... Leggi su ultimenotizieflash Amici Speciali sostituisce Amici All Star : al via il 18 maggio su canale 5

Amici Speciali è il nuovo titolo di Amici All Star : dal 18 maggio - su Canale 5

Amici All Star - cominciano a trapelare i nomi di possibili concorrenti (Di sabato 25 aprile 2020) Prima che l’edizione del serale di19 andasse in onda, Maria de Filippi e la sua squadra avevano annunciato un nuovo format; avevano parlato di una sorta idAllsenza però dare nel dettaglio il nome dello show che sarebbe dovuto andare in onda subito dopo la finale di19. Come saprete poi a causa dell’emergenza coronavirus, la conduttrice e l’azienda hanno deciso di rimandare. Poche ore fa però è apparso il primo spot del format che vedremo a breve su5 e che non si chiameràAllcome avevamo immaginato ma sarà invece “”. Non solo, dal breve promo si deduce che, insieme a Tim, probabilmente farà una sorta di raccolta fondi per l’Italia. “Con Tim insieme per l’Italia” è infatti il sottotitolo del programma. Mediaset e Maria ...

Marcozanni86 : Scusi, può elencare quali sono i 'leader sovranisti' presenti in consiglio europeo oggi 'amici di Salvini e Meloni'… - UNICEF_Italia : Quando c'è un'emergenza, ci si appella agli amici. E @insinnaflavio si rivolge a tutti noi per dare un aiuto, di cu… - borghi_claudio : I resoconti dei giornali sulle lotte di spartizione posti fra PD e M5S sono sconfortanti. In parlamento non si vota… - Caterin65073100 : RT @GaiaGrata: AMICI ANCHE SE DAI MARTINA AMAMI È LA SCELTA MIGLIORE, PER ME RIGUARDA AMICI ALL STAR #circozzi - Roberta76352505 : RT @AngeloBraga2: Mi colpisce che a non volere la festa del 25 aprile siano gli stessi che chiamano dittatoriale un governo che gli impedis… -