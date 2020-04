“Sono del Sud… e non mi sento inferiore”: la risposta a Feltri dei “vip” (VIDEO) (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Dopo l’ennesimo e scellerato attacco al Sud: ora basta! Con alcuni amici abbiamo deciso di metterci la faccia per creare un vero e proprio manifesto di orgoglio meridionale. La faccia per dirlo a chiare lettere: noi siamo del Sud e ne siamo fieri ed orgogliosi!”. Così Nunzia De Girolamo annuncia sui social l’iniziativa a difesa della cultura, d’arte e della tradizione meridionale. “Hanno aderito: Biagio Izzo, Rita Dalla Chiesa, Maurizio De Giovanni, Gigi D’Alessio, Beppe Convertini, Marisa Laurito, Mariano Bruno, Claudio Amendola, Raimondo Todaro, Angelo Russo, Gigi Finizio, Maurizio Casagrande, Sal Da Vinci, Manuela Arcuri, Sergio Friscia, Francesco Paolantoni che hanno voluto aderire a questa campagna!” 🔴 SONO DEL SUD… E NON MI sento INFERIORE! 🔴 SONO DEL ... Leggi su anteprima24 “Sono avvilito - i calciatori mi intimano il pagamento degli stipendi” : la lettera del presidente di Serie D

borghi_claudio : Domani c'è in votazione un ordine del giorno che impegna il governo a non usare mai il MES. Non sono mai stato favo… - delpieroale : Sono molto contento e orgoglioso di dirvi che insieme ai miei compagni del Mondiale 2006 e grazie al vostro contrib… - Giorgiolaporta : Sono stanco di questi metodi fascisti di chi censura giornalisti verificati con tanto di nome, cognome e documento.… - Mario48440912 : RT @GiorgiaMeloni: Cari colleghi del M5S, ci sono momenti in cui la storia chiama e bisogna decidere da che parte stare. Abbiamo presentato… - rainbowoutsider : RT @xjokerscars: Io sono ancora fermo a Loki che fugge col Tesseract aka miglior cosa della storia del cinema recente senza competizione ??…

