Nasce Il Bugiardo | il primo reality show su Instagram

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 24 aprile 2020) E’ partito mercoledì scorso ilweb based. Si tratta de ‘Il’, organizzato dall’agente televisivo e autore di format Bruno Coscia e in svolgimento sul profilo @.il.Parrebbe che il format – pensato originalmente per il web – sia destinato a trasformarsi in format televisivo, destinato ad andare in onda su un canale nazionale in estate. Sicuramente continueremo a seguire le sorti del progetto, oltre ad avere in programma interviste con i protagonisti del(oltre che con l’autore Bruno Coscia – seguite il nostro profiloper rimanere aggiornati in tal senso). Ilsu: chi parteciperà? Partecipano alnelle vesti di Giudici l’attore Salvatore Chiantone, Filip Simaz influencer che ha già partecipato a Ciao Darwin 8 e il Castigatore ...