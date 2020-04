Messenger Rooms | Facebook all’attacco di Zoom e delle videochat

(Di sabato 25 aprile 2020) Presentato dallo stesso Mark Zuckerberg il nuovo servizio, lanciato anche in Italia. Stanze virtuali da 50 persone e la possibilità di accedere, a breve, da tutti i social network del miliardario americano

Corriere : Messenger Rooms, Facebook punta sulle videochiamate di gruppo (e sfida Zoom) - leofox_33 : RT @pagina_siete: #P7Informa Facebook lanza Messenger Rooms para competir con Zoom - stealthsettings : #Messenger Rooms, apeluri video de grup pentru #Facebook si Messenger: Compania Facebook a… - pagina_siete : #P7Informa Facebook lanza Messenger Rooms para competir con Zoom - minguzzi : Anche Facebook avrà un servizio per le videochiamate di gruppo -

Si chiama Messenger Rooms ed è il nuovo servizio di Facebook dedicato alle videochiamate di gruppo. La nuova creatura di Mark Zuckerberg è integrata direttamente nel celebre social network e, di fatto ...Quest’oggi vi mostriamo in anteprima la nuova funzionalità “Messenger Room”, una funzionalità che emula in tutto e per tutto Microsoft Teams e Zoom, ovvero una funzionalità che permette la creazione ...