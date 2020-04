Florence Pugh, Chris Pine e Shia LeBeouf star di Don't Worry Darling (Di venerdì 24 aprile 2020) Olivia Wilde ritornerà alla regia con il film Don't Worry Darling, film che avrà come protagonisti Florence Pugh, Chris Pine e Shia LeBeouf. Florence Pugh, Chris Pine e Shia LaBeouf saranno i protagonisti del film Don't Worry Darling, diretto dalla regista Olivia Wilde. New Line ha ottenuto i diritti del lungometraggio dopo una lunga trattativa e aver sconfitto l'agguerrita concorrenza. Il progetto viene descritto come un thriller psicologico ambientato in una comunità isolata e che segue idee utopiche situata nel deserto della California. Gli eventi saranno ambientati negli anni '50. Olivia Wilde, reduce dal successo di La rivincita delle sfigate, sarà coinvolta come regista e produttrice esecutiva del film realizzato grazie a New Line. La sceneggiatura sarà firmata da Katie Silberman che lavorerà ... Leggi su movieplayer Florence Pugh blocca i commenti su Instagram dopo attacchi di bullismo

Black Widow : Scarlett Johansson e Florence Pugh pronte all'azione nelle nuove foto

Black Widow - Florence Pugh e Scarlett Johansson celebrano le donne Marvel (video) (Di venerdì 24 aprile 2020) Olivia Wilde ritornerà alla regia con il film Don't, film che avrà come protagonistiLaBeouf saranno i protagonisti del film Don't, diretto dalla regista Olivia Wilde. New Line ha ottenuto i diritti del lungometraggio dopo una lunga trattativa e aver sconfitto l'agguerrita concorrenza. Il progetto viene descritto come un thriller psicologico ambientato in una comunità isolata e che segue idee utopiche situata nel deserto della California. Gli eventi saranno ambientati negli anni '50. Olivia Wilde, reduce dal successo di La rivincita delle sfigate, sarà coinvolta come regista e produttrice esecutiva del film realizzato grazie a New Line. La sceneggiatura sarà firmata da Katie Silberman che lavorerà ...

ninvspk : @dankspk solo ora ho notato quanto siano identici florence pugh e il pv di alek - bie_aurora_ : RT @mondlrwidow: mundinho mini scarlett johansson e mini florence pugh br - Homunculus1510 : Potrei aver visto 10 interviste di Florence Pugh e per oggi lei è la donna più bella del mondo e ogni sua storia IG… - Phiodem : oh to be la piantina curata da Florence Pugh durante la quarantena - varianna775 : @LittleWomen ora acquistabile su @GooglePlay con @EmmaWatson ??Peccato di #EmmaWatson in #littlewomen c'è ben poco??… -

Ultime Notizie dalla rete : Florence Pugh Florence Pugh, Chris Pine e Shia LeBeouf star di Don't Worry Darling Movieplayer.it Florence Pugh, Chris Pine e Shia LeBeouf star di Don't Worry Darling

Olivia Wilde ritornerà alla regia con il film Don't Worry Darling, film che avrà come protagonisti Florence Pugh, Chris Pine e Shia LeBeouf. Florence Pugh, Chris Pine e Shia LaBeouf saranno i ...

Midsommar, Hereditary, The Lighthouse: A24 lancia un'asta di oggetti di scena

Alcuni degli articoli battuti all'asta includeranno: un ciondolo Furby tempestato di gioielli e una canotta con il numero 5 dei Celtics dal film Diamanti Grezzi (Uncut Gems) con Adam Sandler; il ...

Olivia Wilde ritornerà alla regia con il film Don't Worry Darling, film che avrà come protagonisti Florence Pugh, Chris Pine e Shia LeBeouf. Florence Pugh, Chris Pine e Shia LaBeouf saranno i ...Alcuni degli articoli battuti all'asta includeranno: un ciondolo Furby tempestato di gioielli e una canotta con il numero 5 dei Celtics dal film Diamanti Grezzi (Uncut Gems) con Adam Sandler; il ...