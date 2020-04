Fedez taglia (per scherzo) una ciocca di capelli a Chiara mentre dorme | VIDEO

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 aprile 2020) LodiFerragnisi diverte spesso a fare scherzi aFerragni. E in questi giorni di quarantena sta dando il meglio di sé. Nell’ultimofinge dire unadialla celebre influencerin terrazzo. Il rapper milanese ha comprato una “parrucca da 5 euro” bionda come la moglie e ne hato una. Dopo è andato daFerragni che dormiva tranquilla. Ha posizionato la fintadidi fianco all’influencer e ha preso in mano un rasoio elettrico per fingere dirle i. Il rumore del rasoio ha svegliatoFerragni che alla vista dellabiondata si è spaventata e furiosa conha detto: “Amore ti stacco il c***o”. Ilha fatto il pieno di like.Ferragni ein quarantena: lo ...