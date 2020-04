CorSport: la Juventus pensa a un escamotage per il rientro degli otto stranieri, e c’è il caso Higuain (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono ancora otto i calciatori della Juventus che devono rientrare dall’estero. Ma, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, qualcosa starebbe per muoversi. “Ad inizio della prossima settimana, segnatamente tra martedì e mercoledì, potrebbero iniziare ad atterrare i voli di ritorno. La scansione prevederebbe prima gli europei – Ronaldo, Rabiot, Khedira e Szczesny – e poi i sudamericani, ovvero Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, che al momento si trovano in Brasile, e Higuain, attualmente in Argentina. Il condizionale resta però naturalmente d’obbligo, anche perché la posizione della Juve resta sempre la stessa. Fino a che non ci sarà certezza sulla data e sulle modalità di ripresa degli allenamenti e successivamente delle partite non ci sarà alcuna convocazione dei calciatori. Anche se chi vuole ... Leggi su ilnapolista CorSport : Higuain (e il fratello Nicolas) giocano a braccio di ferro con la Juventus?

Il Corsport : «È stato Ronaldo ad avviare la fuga della Juventus»

Barbano (Corsport) : “Che brutta figura per Higuain e la Juventus. C’è il reato di epidemia colposa” (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono ancorai calciatori dellache devono rientrare dall’estero. Ma, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, qualcosa starebbe per muoversi. “Ad inizio della prossima settimana, segnatamente tra martedì e mercoledì, potrebbero iniziare ad atterrare i voli di ritorno. La scansione prevederebbe prima gli europei – Ronaldo, Rabiot, Khedira e Szczesny – e poi i sudamericani, ovvero Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, che al momento si trovano in Brasile, e Higuain, attualmente in Argentina. Il condizionale resta però naturalmente d’obbligo, anche perché la posizione della Juve resta sempre la stessa. Fino a che non ci sarà certezza sulla data e sulle modalità di ripresaallenamenti e successivamente delle partite non ci sarà alcuna convocazione dei calciatori. Anche se chi vuole ...

capuanogio : La #Juventus potrebbe consentire a #Ronaldo di restare in Portogallo fino all'ultimo momento utile per poi fargli f… - napolista : CorSport: la Juventus pensa a un escamotage per il rientro degli otto stranieri, e c’è il caso Higuain Dovrebbero a… - davideinno85 : RT @forumJuventus: CdS: 'Jorginho prima scelta di Sarri se Pjanic lascia la Juventus. L'ex Napoli è esploso con il tecnico toscano, che l'h… - pccpla : RT @forumJuventus: CdS: 'Jorginho prima scelta di Sarri se Pjanic lascia la Juventus. L'ex Napoli è esploso con il tecnico toscano, che l'h… - Vincenz96004611 : RT @forumJuventus: CdS: 'Jorginho prima scelta di Sarri se Pjanic lascia la Juventus. L'ex Napoli è esploso con il tecnico toscano, che l'h… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Juventus CorSport: la Juventus pensa a un escamotage per il rientro degli otto stranieri, e c'è il caso Higuain IlNapolista Juventus, otto rientri sregolati: decisiva la prossima settimana

Il Corriere dello Sport in edicola oggi cerca di fare il punto sulla situazione in casa Juventus. I rientri dall’estero non ci sono ancora stati (tranne Pjanic, già a Torino) e in più c’è il nodo ...

Jorginho, il pallino di Sarri per sostituire Pjanic alla Juve

TORINO - Maurizio Sarri è arrivato alla Juve e nonostante le voci, non è stato raggiunto da alcun fedelissimo. Eccezion fatta per Gonzalo Higuain ovviamente, con il Pipita che si è ripreso quel posto ...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi cerca di fare il punto sulla situazione in casa Juventus. I rientri dall’estero non ci sono ancora stati (tranne Pjanic, già a Torino) e in più c’è il nodo ...TORINO - Maurizio Sarri è arrivato alla Juve e nonostante le voci, non è stato raggiunto da alcun fedelissimo. Eccezion fatta per Gonzalo Higuain ovviamente, con il Pipita che si è ripreso quel posto ...