Coronavirus in Campania, fase 2 vicina: in strada al massimo gruppi di 3 persone (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus in Campania: Palazzo Santa Lucia al lavoro per ultimare le misure per la fase 2 che partirà il 4 maggio. Ripresa per cantieri, operatori balneari e artigiani. La Regione Campania, con in testa il governatore Vincenzo De Luca, è al lavoro per ultimare le misure in vista della fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus. Come riporta "Il Mattino", Palazzo Santa Lucia darà il via libera dal 4 maggio per la ripresa a cantieri ("urgenti e strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili in generale, e pertanto anche di quelli aventi destinazione alberghiera o turistica", fa sapere la Regione), operatori balneari e artigiani. Tutti dovranno attenersi ai protocolli di sicurezza che prevedono il distanziamento tra i lavoratori, mascherine e guanti. Per quanto riguarda il settore tessile, Palazzo ...

