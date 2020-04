Coronavirus | Fontana | ‘più controlli ma inaccettabile limitare 60enni’

(Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – “Se mi dice facciamo dei, prevediamo dei percorsi differenziati sì, ma se lei mi chiede di arrivare ala vita, la libertà, in base alla fasce di età quello è molto più discutibile anche da un punto di vista costituzionale. Si devono prevedere delle maggiori attenzioni, bisognerà prevedere deisanitari maggiori, ma arrivare ala vita dell’ultra sessantenne mi sembra una cosa assolutamente”. Così il presidente di Regione Lombardia Attiliointerviene a ‘Mattino Cinque’. L'articolo, ‘piùma60enni’ CalcioWeb.

Si devono prevedere delle maggiori attenzioni, bisognerà prevedere dei controlli sanitari maggiori, ma arrivare a limitare la vita dell’ultra sessantenne mi sembra una cosa assolutamente inaccettabile ...Per questo sto chiedendo al presidente Fontana di avere maggiore chiarezza su questi numeri ... Ats di Milano parlavano nei giorni scorsi di 60-70 mila casi in più in Lombardia, considerando chi ha i ...