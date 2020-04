Calciomercato Napoli | Milik vuole la Juventus | apertura ad una contropartita

sportli26181512 : Non solo Inter e Napoli: anche il Torino su Tsimikas: Nome nuovo per il mercato del Torino. Che, secondo Tuttosport… - CalcioMercatoNA : TUTTOSPORT – “Trezegol vota Mauro Icardi, ma ora è Arkadiusz Milik l’idea più forte per la Juventus” - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, torna a interessare #Nkoulou - PianetaMilan : #Calciomercato @sscnapoli - @ADeLaurentiis si tiene stretto @HirvingLozano70 - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - CalcioNapoli24 : -

Calciomercato Napoli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calciomercato Napoli