Vivi e lascia vivere | dove vedere la fiction in tv e in streaming

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020)lain tv e in– Parte questa sera, giovedì 23 aprile 2020, su Rai 1, la nuovain sei puntate con Elena Sofia Ricci in onda ogni settimana in prima serata. Tanti gli attori nel cast come Antonio Gerardi, Cristina Donadio e Massimo Ghini. Ma come fare perlain? Tutto quello che c’è da sapere sullaProtagonista è Laura Ruggero, una donna che si ritrova in breve tempo senza marito e senza lavoro e con un mutuo da pagare. Nelle difficoltà riuscirà a tirare fuori il meglio di sé e sfruttare questo dramma per trasformarlo in un’opportunità. Laura è una di quelle persone che riesce a trasformare l’esistenza in qualcosa di migliore, di compiuto, proprio quando tutte le ...