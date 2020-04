Net Insurance, assemblea approva bilancio 2019 (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – L’assemblea di Net Insurance, cui ha partecipato il 56,46% del capitale sociale corrispondente al 64,06% del totale delle azioni ordinarie aventi diritto di voto, ha deliberato in sede ordinaria l’approvazione del bilancio 2019 e la nomina di Anna Doro, già cooptata nella riunione del Consiglio del 24 marzo scorso, alla carica Amministratore Indipendente della Compagnia. approvata anche l’informativa sull’applicazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale nell’esercizio 2019 e l’aggiornamento delle Politiche medesime al 2020. In sede straordinaria, i soci hanno approvato la modifica agli art. 7,11 e 17 dello statuto sociale, con riferimento alle adunanze dell’assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. (Foto: by rawpixel on Unsplash) Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – L’di Net, cui ha partecipato il 56,46% del capitale sociale corrispondente al 64,06% del totale delle azioni ordinarie aventi diritto di voto, ha deliberato in sede ordinaria l’zione dele la nomina di Anna Doro, già cooptata nella riunione del Consiglio del 24 marzo scorso, alla carica Amministratore Indipendente della Compagnia.ta anche l’informativa sull’applicazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale nell’esercizioe l’aggiornamento delle Politiche medesime al 2020. In sede straordinaria, i soci hannoto la modifica agli art. 7,11 e 17 dello statuto sociale, con riferimento alle adunanze dell’, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. (Foto: by rawpixel on Unsplash)

(Teleborsa) - L'assemblea di Net Insurance, cui ha partecipato il 56,46% del capitale sociale corrispondente al 64,06% del totale delle azioni ordinarie aventi diritto di voto, ha deliberato in sede ...

