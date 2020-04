Milan, Maldini: «Non è semplice essere il dirigente di mio figlio» (Di giovedì 23 aprile 2020) Il dirigente del Milan Maldini ha parlato del rapporto lavorativo con il figlio Daniel: «Non è semplice» Paolo Maldini ha parlato del figlio Daniel, attaccante del Milan, durante una diretta Instagram con l’ex calciatore Christian Vieri. «Non è semplice essere il direttore tecnico di tuo figlio. Ho avuto mio padre come allenatore in nazionale e nel Milan. Ho iniziato che Daniel era in Primavera, poi Giampaolo lo ha portato in prima squadra e Pioli lo ha fatto esordire». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Milan - Maldini : «Senza Leonardo mi sono sentito solo»

Milan - l'ex Guly : "Lo Scudetto del centenario è stato un sogno. Maldini deve restare"

Milan - Theo Hernandez pubblica un video su Maldini : "Uno dei miei riferimenti" (Di giovedì 23 aprile 2020) Ildelha parlato del rapporto lavorativo con ilDaniel: «Non è» Paoloha parlato delDaniel, attaccante del, durante una diretta Instagram con l’ex calciatore Christian Vieri. «Non èil direttore tecnico di tuo. Ho avuto mio padre come allenatore in nazionale e nel. Ho iniziato che Daniel era in Primavera, poi Giampaolo lo ha portato in prima squadra e Pioli lo ha fatto esordire». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Ag. #Everton a @milannewsit: 'Nell'estate del 2019 il #Milan ha fatto davvero una proposta al #Grêmio, ma non è sta… - PietroMazzara : #Maldini: 'Pensando ai 25 anni di carriera e a quanto ho vinto, non ho mai pensato ad andare via dal Milan. Sono mi… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MILAN - Maldini: 'Se il calcio non riprende danno economico enorme' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MILAN - Maldini: 'Se il calcio non riprende danno economico enorme' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Maldini: 'Se il calcio non riprende danno economico enorme' -