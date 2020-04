Meteo Roma del 23-04-2020 ore 06:10 (Di giovedì 23 aprile 2020) Meteo nuovo aggiornamento Meteo Bentrovati in studio Roberta Frascarelli oggi al nord tempo sostanzialmente stabile assoluto per tutto l’arco della giornata con ampie schiarite ovunque Salvo Inoki addensamenti al pomeriggio sulle Alpi al centro molte nubi su lazio-abruzzo quello che hai detto nel pomeriggio e deboli piogge prime ore del mattino sui settori costieri dell’Adriatico bel tempo altrove al sud e sulle Isole condizioni di generale maltempo con piogge diffuse localmente intense sui settori ionici della Sicilia migliore app dalle ore serali e notturne temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi massime in aumento previsioni a cura del centro Meteo italiano www.centroMeteoitaliano.it Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews Meteo ROMA : ritorno del BEL TEMPO - perdurerà anche nel weekend

Meteo Roma del 22-04-2020 ore 19 : 15

