Gubitosa contro Feltri | “Offese al Sud | va radiato dall’Ordine”

Michele Gubitosa (M5s) si scaglia contro Feltri, reo di aver offeso il Sud e ne invoca a gran voce la radiazione dall’Ordine dei Giornalisti. Il Sud insorge e lo fa a gran voce: a sollevare questo ...Se qualcuno volesse mandare tutto all'aria per far ritornare Berlusconi al Governo, non verrà capito dai cittadini" afferma Michela Gubitosa , portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera. "Noi siamo ...