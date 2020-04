sportli26181512 : Gianni Di Marzio: 'Pioli ha lavorato bene ma la mia sensazione è che sia già out': Intervenuto ai microfoni di TMW… - MilanNewsit : Gianni Di Marzio: 'Pioli ha lavorato bene ma la mia sensazione è che sia già out' - arras_marzio : @nealcassady1956 @Gianni_Pisa Si,davvero,cosaaa??? - arras_marzio : @Gianni_Pisa Vergognoso!!! - framiriello : @Smg_1908 'questa Juve che non ne vuole sapere di vincere' ipse dixit Gianni di Marzio -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Marzio Gianni Di Marzio: "Bernardeschi per Milik? C'è un difensore della Juve che mi piace molto" Tutto Napoli Di Marzio: "Dichiarazioni Lukaku? Importanti per capire incidenza Coronavirus"

Gianni Di Marzio è intervenuto a Tmw Radio, spaziando anche sulla tematica dichiarazioni Lukaku: ""Potrebbe essere un dato importante per capire l'incidenza del virus. E che quindi anche i giocatori ...

Gianni Di Marzio: “Se la Juve segue Milik, evidentemente lo ritiene compatibile a Cristiano Ronaldo”

Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live: “Milik? Se dovesse andare via, mi dispiacerebbe. E’ un attaccante giovane, reduce da due infortuni, e ha margini. Evidentemente per la Juve ha compatibilità ...

